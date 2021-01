Covid: Zampa, vaccinazione nelle mani delle Regioni, polemiche non servono a nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione è nelle mani della regioni. Per adesso nessuno se la deve prendere con nessuno, ora si può tollerare una lentezza nella partenza ma tutto deve andare a regime al più presto. Bisogna evitare il rimpallo continuo". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, del Partito democratico a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "In merito ai vaccini, mi sembra che adesso la situazione stia già migliorando e si stia comprendendo l'urgenza, ieri sono usciti numeri più importanti. La disparità tra le regioni è molto preoccupante. La vaccinazione aggrava le disparità. In Europa non siamo fanalino di coda", ha continuato. "Se servirà si accompagneranno le regioni e ci si metterà a disposizione perché tutti i cittadini hanno diritto ad essere vaccinati", ha aggiunto Zampa. (Rin)