Cina: sparizione Jack Ma dalla scena pubblica, secondo stampa locale è "sotto supervisione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce la stampa cinese, che cita un portavoce del Partito comunista, Jack Ma sarebbe "sotto supervisione". Il "Quotidiano del popolo" in un articolo di novembre ha anche affermato che Ma non avrebbe potuto portare Alibaba a tali livelli senza le politiche di sostegno del governo cinese. La scomparsa di Ma ha alimentato la speculazione che sia stato arrestato o posto agli arresti domiciliari. "Penso che gli sia stato detto di stare zitto", ha affermato Duncan Clark, presidente della società di consulenza tecnologica Bda China con sede a Pechino. "Questa è una situazione piuttosto unica, più legata alla vastità di Ant e alla sensibilità sulla regolamentazione finanziaria", ha detto. Sebbene l'equivalente cinese di Twitter, Weibo, non abbia bloccato la ricerca di "Jack Ma missing" (Jack Ma scomparso), altrove gli utenti sostengono all'interno dei gruppi WeChat che Ma è stato "fatto sparire" o è fuggito dal Paese. Nel settembre 2019 Ma ha ufficialmente consegnato il timone di presidente della società al suo successore Daniel Zhang. Il miliardario detiene ancora una notevole influenza sul business del commercio online come partner a vita presso la cosiddetta Alibaba Partnership, un gruppo composto da alti dirigenti che possono nominare la maggioranza degli amministratori nel consiglio. (Cip)