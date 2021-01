Tunisia-Usa: ambasciatore Blome ricevuto da ministro Esteri, focus su Onu e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia, Donald Blome, ha accolto con favore il programma sviluppato dalla Tunisia in occasione della presidenza di turno del Consiglio di sicurezza dell'Onu nel mese di gennaio. Ricevuto ieri dal ministro degli Affari esteri, della migrazione e dei tunisini all'estero, Othman Jerandi, il diplomatico statunitense ha espresso apprezzamento per il livello delle relazioni di cooperazione tra i due paesi in tutti i settori. Da parte sua, Jerandi ha elogiato il coordinamento Usa-Tunisia in seno al Consiglio di sicurezza (dove la Tunisia siede in qualità di membro non permanente) su diverse questioni regionali e internazionali. Le due parti hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni sugli sviluppi della situazione in Libia, spiega un comunicato stampa del ministero degli Esteri tunisino. Inoltre, il capo della diplomazia tunisina ha sottolineato la partnership “strategica e diversificata” tra i due Paesi, accogliendo con favore il continuo sostegno degli Stati Uniti alla Tunisia per affrontare le sfide sociali ed economiche. L’incontro ha permesso di esaminare lo stato di avanzamento dei programmi di cooperazione bilaterale, in particolare per quanto riguarda i progressi compiuti nel programma dell'agenzia Millennium Challenge Corporation (strumento di cooperazione allo sviluppo creato dal Congresso degli Stati Uniti nel 2004), evidenziando l'importanza di rilanciare gli investimenti statunitensi in Tunisia. (Tut)