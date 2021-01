Scuole: il Cdm decide per il rinvio all’11 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole superiori e dei licei è slittata all'11 gennaio. Il 7 gennaio, invece, almeno i più piccoli, rientrano in classe: confermata la ripresa delle lezioni per la scuola primaria e la secondaria di primo grado. È questa la mediazione raggiunta in Consiglio dei ministri, riunito per discutere il nuovo decreto con le misure anti-Covid da adottare dopo l'Epifania. Il testo interviene sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.La Regione Campania aveva anticipato la decisione del governo annunciando ieri, attraverso una nota dell’Unità di Crisi regionale, la riapertura delle scuole per l’11 gennaio. L'Unità "si è riunita per un'analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un'ordinanza entro la mattinata di domani, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2021. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente com'era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale la possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado".Dad prorogata fino al 31 gennaio invece per tre regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche. "Ho firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, vista le curva epidemiologica e le previsioni sui contagi", ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia aggiungendo che "non ci sembra prudente lasciare aperti gli istituti. Abbiamo deciso di procrastinare la didattica a distanza fino a fine gennaio - ha aggiunto -. E' un sacrificio, tifiamo per la scuola di presenza ma abbiamo l’obbligo di confrontarci con i dati epidemiologici".Alessia Rosolen, assessore regionale alla scuola del Friuli, ha detto in conferenza stampa come il rientro in classe in sicurezza sia l'obiettivo, ma in questo momento non ci siano le condizioni. "Abbiamo immaginato una riapertura per step, lo riteniamo un atto di responsabilità - ha chiarito - è una scelta sofferta, perché siamo consapevoli che la scuola non è solo didattica e nozioni, ma un insieme di fattori che la rendono il luogo per eccellenza della crescita dei nostri ragazzi". (Rin)