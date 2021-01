© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito alla scuola, lo scenario davanti a noi è preoccupante questi ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo. Se non ci sono le condizioni è inutile aprire la scuola per poi chiuderla di nuovo". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, del Partito democratico a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. (Rin)