India: protesta agricoltori, inconcludente anche il settimo incontro sindacati-governo (5)

- Il Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act crea un quadro normativo per l’agricoltura a contratto mediante accordi tra agricoltori e acquirenti prima della produzione (o dell’allevamento): in sostanza, consente ai coltivatori di impegnarsi con aziende agricole, trasformatori, grossisti, esportatori o grandi rivenditori a prezzi concordati. Secondo l’esecutivo, ciò permetterà agli agricoltori di trasferire i rischi, almeno in parte, su altri soggetti, di ridurre i costi della commercializzazione e di attrarre investimenti. L’Essential Commodities (Amendment) Act, infine, modifica una precedente legge sul potere del governo centrale di designare materie prime essenziali e di regolarne l’offerta, stabilendo che questo potere possa essere esercitato in circostanze eccezionali e vincolando i limiti di stoccaggio ad aumenti di prezzi del cento per cento per i prodotti orticoli al dettaglio e del 50 per cento per i prodotti agroalimentari non deperibili. (Inn)