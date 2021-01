Covid: Fapi, governo lavori a piano riapertura ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ristorazione è in ginocchio. In questi mesi di continui lockdown sono scomparsi tantissimi posti di lavoro e hanno chiuso tanti locali. Il Governo ha il dovere di intervenire con un piano di riapertura dei ristoranti. I lavoratori di questo comparto sono allo stremo. Bonus e cassa integrazione non bastano". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. (Com)