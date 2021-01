Russia: governo mantiene invariati livelli indennità disoccupazione per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha mantenuto invariati nel 2021 l'indennità di disoccupazione massima e minima fissati nel 2020. Il decreto è stato firmato dal primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Inizialmente, l'innalzamento del minimo è stato concepito come misura temporanea per sostenere i cittadini che avevano perso l'occupazione durante la diffusione del coronavirus. "L'indennità massima rimarrà a 12.130 rubli (130 euro), la minima a 1.500 rubli (16,26 euro). Per i primi tre mesi di disoccupazione, il cittadino riceverà il 75 per cento dei guadagni, ma non più dell'importo massimo dell'indennità. Il secondo trimestre, il 60 per cento dei guadagni, ma non più di 5 mila rubli", si legge nella legge. Nel marzo 2020, il governo russo ha fissato l'indennità di disoccupazione massima per il 2020 a 12.130 rubli, che corrisponde al salario minimo nel Paese. In precedenza, l'importo massimo delle indennità di disoccupazione è stato pari a 8 mila rubli (86 euro).(Rum)