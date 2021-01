Sardegna: vaccinazioni a rilento nell'Isola, la protesta dei medici: "non conosciamo numeri e strategie dell'Ats"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono appena 965 i sanitari che in Sardegna si sono stati vaccinati contro il Covid-19. Un numero che l'Anaoo Assomed, l'associazione dei medici, giudica insufficiente: "Non conosciamo piani e strategie dell'Ats su come è organizzata la vaccinazione", si legge in una nota. I numeri raccontano di un'operazione che va a rilento. Durante le feste ha lavorato soltanto il punto di vaccinazione operativo all'ospedale Binaghi di Cagliari ma in questi giorni altri ne sono entrati in funzione: l'ospedale Brotzu, le aziende ospedaliere universitarie di Cagliari e Sassari, il Santissima Trinità e il Marino di Cagliari e il Marino di Alghero. Sui ritardi taglia corto l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu che ricorda i ritardi nelle consegne: in Sardegna le prime dosi sono arrivate il 31 dicembre. Per l'esponente dell'esecutivo regionale bisogna anche "tener conto della complessità della preparazione dei vaccinandi, del caricamento dei dati sulla piattaforma digitale, una procedura che richiede molto tempo". Si profila un tour de force per arrivare all'obiettivo di vaccinare 300 operatori sanitari al giorno. Sul modo in viene condotta la campagna di vaccinazione si appuntano le perplessità di medici: "Esistono dei criteri per la vaccinazione anti-Covid del personale sanitario dell'Isola – si chiede Anaoo Assomed in una nota – Oltre ai proclami di rivoluzioni imminenti, il nostro sguardo non vede altro che promesse non mantenute. (segue) (Rsc)