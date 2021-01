Sardegna: vaccinazioni a rilento nell'Isola, la protesta dei medici: "non conosciamo numeri e strategie dell'Ats" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra quasi che rispetto al potere decisionale politico e amministrativo i medici abitino realtà diverse e non comunicanti. Può accadere che non conosciamo piani e strategie dell'Azienda sull'organizzazione della vaccinazione? Assistiamo solo all'avanzamento lento o nullo della vaccinazione, nessun sa più niente dei 20 super refrigeratori che dovevano arrivare nei centri somministratori. Da fontri informali si apprende ora che i centri deposito saranno solo 4 e le fiale di vaccino, una volta inviate e scongelate, dovranno essere somministrate entro 5 giorni. Ciò pone dei problemi organizzativi da non poco. Ci chiediamo anche se le scarse forze disponibili non potevano essere meglio impiegate per implementare le procedure di vaccinazione piuttosto che incanalarle nell'improbabile screening di massa". (Rsc)