Montenegro: premier Krivokapic, capo dello Stato ha agito secondo facoltà costituzionali

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha agito "nell'ambito delle facoltà" a lui conferite dalla Costituzione quando ha rinviato al Parlamento il testo di legge sulle libertà religiose. Lo ha dichiarato il premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic, in un'intervista rilasciata all'emittente "Rtv Niksic". Secondo Krivokapic, con tale mossa il capo dello Stato ha voluto dimostrare "che è ancora in carica". "Il presidente dovrebbe rispettare la volontà dei cittadini", ha aggiunto Krivokapic. Il premier ha infine osservato che riguardo a quella legge si è svolta nei mesi scorsi "un referendum per le strade" di tutte le città del Montenegro, alludendo in questo modo alle proteste tenute contro la prima versione approvata dal governo precedente e modificata dall'esecutivo di Krivokapic. "Sapete come farei io? Rispetterei quel referendum", ha concluso il primo ministro. (segue) (Seb)