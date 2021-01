Montenegro: premier Krivokapic, capo dello Stato ha agito secondo facoltà costituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 gennaio il presidente Djukanovic ha rinviato al Parlamento il testo contenente gli emendamenti proposti dal nuovo governo e approvati dall'assemblea nazionale. Il presidente del Parlamento del Montenegro, Aleksa Becic, ha convocato per il 20 gennaio la seduta in cui verrà discussa nuovamente l'approvazione della legge. Il Parlamento del Montenegro ha approvato nella notte fra il 28 e il 29 dicembre gli emendamenti proposti dal governo. Secondo l'emittente "Rtcg", 41 deputati della maggioranza hanno allora votato a favore, mentre l'opposizione non ha partecipato alla seduta. Il nuovo governo montenegrino ha presentato nei giorni precedenti il documento per la modifica della legge. Il ministro della Giustizia del Montenegro, Vladimir Leposavic, ha sottolineato che il testo proposto "rispetta le sensibilità religiose" presenti nel Paese e "protegge i diritti di tutte le comunità religiose". "La precedente legge ha provocato proteste di larga scala e abbiamo dovuto cambiarla urgentemente per alleggerire le tensioni nella società", ha sottolineato Leposavic. (segue) (Seb)