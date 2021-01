Montenegro: premier Krivokapic, capo dello Stato ha agito secondo facoltà costituzionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo testo cancella gli articoli che riguardano i beni delle comunità religiose e che hanno provocato una dura reazione della Chiesa serba ortodossa fin dal momento dell'approvazione della legge. "Le disposizioni di questi articoli, contrariamente alla Costituzione, ai trattati internazionali e ai regolamenti legislativi, stabiliscono che lo Stato è proprietario di edifici religiosi e terreni a partire dal primo dicembre 1918. La materia nel campo della proprietà demaniale è regolata dalla Legge sulla proprietà demaniale. L'articolo 63 della legge prescrive la procedura amministrativa per la determinazione del diritto di proprietà degli edifici religiosi e dei terreni in modo contrario al parere della Commissione di Venezia del 21-22 giugno 2019", si legge nella spiegazione delle modifiche alla legge. Secondo il ministero, inoltre, gli articoli in questione "violano gravemente il principio costituzionale di unità dell'ordinamento giuridico". Il 27 dicembre 2019 il Parlamento del Montenegro ha adottato la prima versione della legge sulle libertà religiose, che ridefinisce anche lo status giuridico delle comunità religiose. In base al testo le comunità religiose del Montenegro sono tenute a produrre documenti attestanti il loro diritto alla proprietà dei beni immobiliari che detengono affinché non questi non vengano confiscati dallo Stato. La coalizione Per il futuro del Montenegro, vincitrice delle ultime elezioni parlamentari del 30 agosto, ha promesso fin da subito una modifica della legge voluta dal governo precedente. (segue) (Seb)