Polonia: Covid, pubblicata mappa dei siti di vaccinazione nel Paese

- Sui siti web del governo polacco è stata condivisa una mappa dei siti di vaccinazione di tutto il Paese suddivisi per voivodato che verrà aggiornata continuamente. Attualmente in Polonia è in corso la vaccinazione del "Gruppo 0" indicata dal programma nazionale di immunizzazione che prevede i dipendenti del settore sanitario, dipendenti di case di riposo e servizi sociali, personale ausiliario e amministrativo di strutture mediche comprese le unità sanitarie ed epidemiologiche. Alla fase 0 seguiranno una fase 1 tra gennaio e febbraio con vaccinazione per residenti in case di riposo e di assistenza, persone con più di 60 anni, servizi di difesa e insegnati. Non si ha ancora una data indicativa per la fase 2 e la fase che prevedono l'estensione della vaccinazione a persone con malattie croniche, dipendenti delle attività di base dello Stato. (Vap)