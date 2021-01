Venezuela: tribunale Capo Verde autorizza estradizione Alex Saab negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di appello di Barlavento di Capo Verde ha dato via libera all’estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab, uomo d'affari colombiano naturalizzato venezuelano arrestato a metà giugno con l'accusa di aver fatto da intermediario in presunte trame di corruzione che fanno capo al presidente venezuelano Nicolas Maduro. Lo ha reso noto la difesa di Saab, che ha annunciato che ricorrerà in appello presso la Corte suprema, riferisce il quotidiano colombiano “El Tiempo”. Secondo la difesa la decisione “è in contrasto con l'ordine del Tribunale della Cedeao (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale), del 2 dicembre 2020, di sospendere il procedimento di estradizione fino all'udienza principale, prevista per il 4 febbraio ad Abuja”. La sentenza arriva a pochi giorni dalla decisione del governo di Nicolas Maduro di designare Saab ambasciatore di Caracas presso l’Unione africana (Ua), al fine di garantirne l'immunità. (segue) (Mec)