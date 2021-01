Venezuela: tribunale Capo Verde autorizza estradizione Alex Saab negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà dicembre la Corte d'appello di Capo Verde ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Alex Saab. I legali di Saab, che Caracas difende come "inviato speciale del governo Maduro", avevano denunciato problemi di salute rilanciando una risoluzione della Cedeao con cui si stabilisce la necessità di concedere agli arrestati attenzione domiciliare, il contatto con i familiari, i medici e i propri avvocati. La corte capoverdiana ha segnalato che la Cedeao "non ha competenza per obbligare lo Stato di Capo Verde al compimento delle sue decisioni". (segue) (Mec)