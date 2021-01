Vaccini: Gelmini (FI), occorre accelerare, governo coinvolga Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano di vaccinazione nazionale chiediamo un coinvolgimento forte del Parlamento. È chiaro che delle difficoltà stanno emergendo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agorà", su Rai3. "Il governo ha accumulato un certo ritardo, a partire dal tema dei medici e degli infermieri che dovrebbero occuparsi delle vaccinazioni: dovevano essere assunte 1.500 persone, le domande sono pervenute il 28 di dicembre. Oggi - ha aggiunto - abbiamo visto una lettera del commissario Arcuri sul 'Corriere della Sera' tutta declinata al futuro. E, ripeto, le Camere non sono state coinvolte. Dobbiamo affidarci ad una leale collaborazione tra il governo e le Regioni - che non vanno criminalizzate - e credo che ogni attore debba fare la propria parte. Bisogna lavorare tutti insieme, lontani da polemiche strumentali e inutili, per accelerare il più possibile", ha spiegato Gelmini. (Rin)