Tunisia: adesione comuni ai Sindaci per la pace preludio a normalizzazione con Israele?

- I comuni tunisini Sfax, Kairouan e Sousse hanno aderito all'organizzazione Mayors for Peace (Sindaci per la pace) che riunisce 8.000 municipi del mondo provenienti da 165 Paesi e regioni, incluse 56 città israeliane. Una scelta che è stata condannata dalla Corrente popolare, partito di opposizione al governo del premier Hichem Mechichi, che ha parlato di un “crimini di normalizzazione” delle relazioni con “l’entità sionista”, vale a dire Israele. La stessa formazione politica ha esortato i consigli comunali interessati, nonché la municipalità di Biserta, che ha aderito all’organizzazione nel 2011, a uscire dall’organizzazione nominata nel 2011 per il Premio Nobel per la pace. "Questa grave trasgressione è una conseguenza inevitabile del caos che regna nel Paese e del conflitto insensato tra le tre istituzioni del potere", ha spiegato il partito in un comunicato, sottolineando la necessità che la Tunisia si doti di una “legge che criminalizzi la normalizzazione” dei rapporti con lo Stato ebraico. (segue) (Tut)