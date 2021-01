Tunisia: adesione comuni ai Sindaci per la pace preludio a normalizzazione con Israele? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 dicembre, il ministero degli Affari esteri, della Migrazione e dei tunisini all’estero della Tunisia ha categoricamente smentito le informazioni secondo cui il Paese nordafricano potrebbe stabilire relazioni con Israele, sottolineando che si tratta unicamente di “voci infondate”. Le dichiarazioni della diplomazia di Tunisi avvengono dopo che il quotidiano statunitense “New York Times” ha diffuso la notizia secondo cui avrebbero avuto luogo di recente sotto l’egida di Francia e Stati Uniti accordi segreti, e incontri non annunciati, per spingere la Tunisia a cambiare la propria politica e normalizzare le sue relazioni con Israele (come fatto recentemente da Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan e Marocco). In un comunicato stampa, il ministero degli Esteri tunisino ha richiamato la posizione ufficiale della Tunisia “a sostegno della causa palestinese e dei diritti legittimi del popolo palestinese”. D’altra parte il dicastero ha ribadito che questa posizione proviene dalla volontà del popolo tunisino, che è solidale con i palestinesi e persuaso che l’instaurazione di una pace globale e permanente nella regione possa avvenire soltanto a seguito dell’istituzione di uno Stato palestinese indipendente. “Benché la Tunisia rispetti le posizioni sovrane dei vari Paesi, i cambiamenti sulla scena internazionale non colpiranno in alcun caso la sua posizione fondamentale”, si legge nel comunicato. “La Tunisia, inoltre, rifiuta ogni forma di normalizzazione con l’entità colonizzatrice, fintanto che essa continuerà a disprezzare le decisioni dotate di legittimità internazionale e i principi del diritto internazionale”, prosegue la diplomazia di Tunisi. (segue) (Tut)