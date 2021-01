Tunisia: adesione comuni ai Sindaci per la pace preludio a normalizzazione con Israele? (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisino, Kais Saied, è un fervente difensore dei palestinesi, come egli stesso ha rivelato durante la campagna per le elezioni del 2019; a più riprese, il capo dello Stato ha ribadito la sua posizione riguardo alle normalizzazioni con Israele, descrivendole in termini di “alto tradimento”. D’altra parte anche il primo ministro, Hichem Mechichi, ha assicurato che la normalizzazione dei rapporti con Israele non è una questione all’ordine del giorno, sottolineando di non essere stato contattato dall’amministrazione statunitense per discuterne. L’ultimo paese arabo ad annunciare una normalizzazione delle relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico è stato il Marocco, come annunciato in prima battuta dal presidente Usa Donald Trump lo scorso 10 dicembre. Anche l’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), potente sindacato tunisino, si è espressa sulle voci riportate dal “New York Times”, ribadendo la posizione della Tunisia in difesa dei diritti del popolo palestinese e il suo rifiuto dell’”entità sionista”. Secondo quanto riferisce un comunicato dell’Ugtt, il sindacato ha espresso “condanna perpetua” per gli attacchi e le violazioni commessi da Israele nei confronti dei Territori palestinesi, i loro luoghi santi, la loro eredità storica e culturale. (Tut)