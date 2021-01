Difesa: dispiegato distaccamento di droni MQ-9 Reaper e 90 militari in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un distaccamento di droni MQ-9 Reaper e circa 90 militari dell’aeronautica statunitense sarà dispiegato per i prossimi mesi nella Base aerea 71 General Emanoil Ionescu di Campia Turzii, nell’area centro occidentale della Romania. Il ministero della Difesa di Bucarest precisa in un comunicato che le forze armate statunitensi svolgeranno missioni di intelligence, monitoraggio e ricerca a sostegno delle operazioni Nato, mentre l'Aeronautica romena fornirà il supporto tecnico, operativo e logistico. "La collaborazione tra gli Stati Uniti e la Romania contribuisce al rafforzamento della capacità di difesa collettiva e ad una maggiore sicurezza regionale", sottolinea il ministero della Difesa. L'aeromobile a pilotaggio remoto MQ-9 Reaper è progettato sia per missioni di sorveglianza e ricognizione, sia per missioni di ricerca e neutralizzazione degli obiettivi. Il drone, che ha una velocità massima di 370 chilometri orari e un'autonomia di 1.850 chilometri, è stato sviluppato da General Atomics Aeronautical Systems (Ga-Asi), principalmente per l’aeronautica statunitense.(Rob)