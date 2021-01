Sardegna: screening anti-Covid, in Ogliastra 53 positivi su 14mila test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 53 i positivi sui 14mila test anti-Covid effettuati nella giornata di ieri in Ogliastra e che ora attendono di essere sottoposti al test molecolare. E' un primo parziale risultato della campagna di screening "Sardi e Sicuri" lanciata dalla Regione Sardegna e in corso di svolgimento. 180 gli operatori coinvolti nelle 26 sedi allestite in 23 comuni del territorio. In totale sono oltre 1.200 le persone in campo fra Ats, Usca, amministrazioni comunali, Protezione Civile e associazioni di ex componenti delle Forze Armate. Una decina i casi individuati a Tortolì, due a Lanusei, 8 a Seium 6 a Baunei, 6 a Cardedu, 2 a Elini, 4 a Girasole, 2 al Ilbono, 2 a Lotzorai, 2 a Perdasdefogu, 3 a Tertenia, 5 a Villagrande, 1 a Ulassai. "L'Ogliastra ha dimostrato di avere grande responsabilità – ha detto il commissario dell'Azienda Regionale Sarda della Salute – l'auspicio è quello di azzerare l'Rt e avere una Sardegna Cvid-free nei primi sei mesi dell'anno". (Rsc)