Casa: Salvini, il blocco sfratti punisce il ceto medio

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un suo intervento su "il Giornale" scrive che "il governo ha deciso di prolungare fino al 30 giugno il blocco degli sfratti interessati da sentenze definitive. La norma sembrerebbe un aiuto alle categorie più deboli colpite dalla crisi causata dal Covid-19, e invece è una punizione per i proprietari che nella stragrande maggioranza sono pensionati o famiglie del ceto medio". "Persone - continua l'ex ministro dell'Interno - che, per andare sul concreto, hanno nell'affitto un'essenziale fonte di reddito. Il blocco delle esecuzioni dura ormai da nove mesi ma riguarda procedimenti giudiziari del 2018 e del 2019: visti i tempi medi di una sentenza, le morosità che hanno causato controversie non hanno a che fare con la pandemia". Secondo Salvini "nell'esecutivo c'è chi crede che vadano difesi tutti gli inquilini morosi, bastonando i proprietari 'ricchi ed egoisti': è un approccio ideologico completamente lontano dal buonsenso e dalla realtà. Il legislatore non dovrebbe dividere i cittadini in italiani di serie A e italiani di serie B. E dovrebbe essere in grado di distinguere tra morosi in buona fede e gente che fa del 'non pagare' una professione". "Avere un immobile da affittare - aggiunge - non è una colpa e - spesso - nemmeno un lusso, ma una necessità economica. Chi affitterà ancora, col rischio di non ottenere un euro per decisione di Conte? Siamo sicuri che questa tendenza non danneggi i cittadini più fragili e che non possono acquistare? La maggioranza parla di incentivi sulla rinegoziazione del canone: sono inutili, vista la totale incertezza", ha concluso Salvini.(Res)