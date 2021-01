Slovacchia: rilevata la nuova variante di Covid a Michalovce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova variante di coronavirus è stata rilevata in Slovacchia. Lo ha detto il ministro della Salute slovacco Marek Krajci in un post su Facebook. "Gli esperti dell'Università Comenius di Bratislava hanno identificato la cosiddetta variante britannica nei primissimi campioni raccolti a Michalovce (città nella Slovacchia orientale)", ha scritto Krajci. Il ministro non ha specificato il numero di casi di coronavirus, ma ha affermato che la variante potrebbe essere arrivata dal Regno Unito a dicembre prima del periodo natalizio, visto l’aumento della frequenza dei voli tra i due paesi. (Vap)