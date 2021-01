Regno Unito: Galles, scuole e università chiuse fino al 18 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo gallese ha fatto sapere che tutte le scuole e le università sposteranno i propri insegnamenti online fino almeno al 18 gennaio, per tentare di mettere un freno all'aumento dei contagi che, originatosi in Inghilterra, si sta rapidamente diffondendo anche in Galles. La ministra dell'Istruzione locale, Kirsty Williams, ha fatto sapere la decisione è stata presa congiuntamente dagli enti locali e dal governo di Cardiff. Nei giorni scorsi sono arrivati diversi appelli provenienti dai sindacati degli insegnanti, i quali avevano chiesto la posticipazione dell'apertura delle scuole proprio per timore che la loro riapertura potesse favorire la diffusione della nuova variante del Sars-Cov-2. (Rel)