Cina: previsioni TrendForce, Huawei uscirà dai primi sei produttori di smartphone nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime, la produzione di smartphone di quest'anno riprenderà dopo il cupo 2020, raggiungendo 1,36 miliardi di unità con una crescita del nove per cento su base annua. Nel 2020 sono stati prodotti circa 240 milioni di unità di smartphone 5G in tutto il mondo con un tasso di penetrazione del 19 per cento, grazie alla spinta della Cina sulla tecnologia 5G per uso commerciale. I marchi cinesi hanno rappresentato il 60 per cento della produzione totale di smartphone 5G lo scorso anno. Nel 2021, si prevede che la produzione di smartphone 5G raggiungerà i 500 milioni di unità con un tasso di penetrazione del 37 per cento man mano che più Paesi riprenderanno le loro costruzioni e applicazioni 5G. Il mercato globale degli smartphone è stato duramente colpito dalla pandemia nel 2020 con una produzione totale di 1,25 miliardi di unità, in calo dell'11 per cento su base annua, il più grande calo della storia. (Cip)