Covid: Cdm, prossimo weekend Italia "arancione" e stop spostamenti regioni fino al 15 dicembre

- L'Italia sarà "arancione" il weekend del 9-10 gennaio, mentre negli altri giorni e fino al 15 gennaio vigerà una fascia "gialla rafforzata" con lo stop agli spostamenti tra le regioni. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 4 gennaio, alle ore 21.55, a Palazzo Chigi, e che su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo - si legge nella nota inviata da palazzo Chigi - prevede: per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. (segue) (Com)