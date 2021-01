Medio Oriente: governo Anp pronto a organizzare le prime elezioni dal 2006

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ieri ha accolto con favore le intese, annunciate in precedenza, per lo svolgimento delle prime elezioni generali palestinesi dal 2006, sottolineando la propria disponibilità a preparare le operazioni di voto. Il primo ministro, Mohammed Shtayyeh, ha detto in apertura della sessione settimanale del Consiglio dei ministri che l’esecutivo “accoglie con favore gli sviluppi positivi riguardo alle elezioni e alla riconciliazione palestinese, rappresentati dal fatto che il movimento Hamas abbia accettato di tenere più elezioni successive”. Shtayyeh ha ricordato che il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, ha annunciato dopo aver ricevuto un messaggio da Hamas di aver avviato i preparativi necessari per lo svolgimento delle elezioni generali, e ha sottolineato che il governo è “pronto a mettere a disposizione tutte le capacità e gli sforzi, nei prossimi mesi, per preparare le operazioni di voto”. Sabato 2 gennaio, un comunicato della presidenza Anp riferiva che Abbas aveva ricevuto e accolto con favore un messaggio di riconciliazione da parte di Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas. (Res)