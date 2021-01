Difesa: Iraq, domani le celebrazioni per il centenario dell’esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq si prepara a celebrare domani, 6 gennaio, il centesimo anniversario della creazione dell’esercito iracheno, mentre i servizi di sicurezza hanno adottato tutte le precauzioni logistiche per festeggiare la fondazione del primo reggimento dell’esercito iracheno, comandato da Jaafar al Askari, creato il 6 gennaio 1921 con il nome di “reggimento Musa al Kadhim”. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Sharq al Awsat". Il piazzale dei festeggiamenti situato all’interno della Zona verde di Baghdad si è trasformato in una caserma militare, comprendente tutti i tipi e le classi delle forze armate irachene (terra, aria e mare), mentre l’aeronautica pattuglia i cieli di Baghdad in preparazione alla parata militare che avrà luogo domani alla presenza delle massime autorità irachene, su tutti il primo ministro – e comandante in capo delle forze armate – Mustafa al Kadhimi. Pur essendo sunniti, i padri fondatori dell’esercito iracheno (Nuri al Said, Jaafar al Askari, Yasin al Hashimi, Abdel Muhsin al Saadun, Taha al Hashimi, Hikmet Soleiman e altri), vollero chiamare il primo reggimento in onore di Musa al Kadhim, il settimo imam sciita duodecimano. (Res)