Spagna: sondaggio: il 67,1 per cento favorevole a rottura tra popolari e Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 67,1 per cento degli spagnoli pensa che la presa di distanza da parte del leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, nei confronti di Vox avvenuta durante la mozione di sfiducia presentata (e fallita) contro il primo ministro, Pedro Sanchez. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", è quanto emerge da un'inchiesta condotta da Sigma Dos nella quale emerge che il 31,7 per cento ha affermato che si sia trattato di un errore contro l'11,9 per cento di indecisi. Questo carattere del Pp come partito di riferimento che deve rimanere estraneo ai messaggi della destra radicale, è evidente anche dalla volontà dei cittadini che si giunga ad un accordo tra i principali partiti, Partito socialista operaio (Psoe) e Pp, per riformare il Consiglio generale della magistratura (Cgpj). L'inchiesta ha evidenziato la volontà di allontanarsi dal radicalismo e dallo scontro frontale che ha caratterizzato gli ultimi mesi della vita politica spagnola. (Spm)