Usa-Iran: Washington chiede il "rilascio immediato" della petroliera sudcoreana

- Il dipartimento di Stato Usa ha chiesto ieri il "rilascio immediato" di una petroliera battente bandiera della Corea del Sud posta sotto sequestro dall'Iran. Secondo il dipartimento di Stato, il sequestro della nave è parte delle iniziative di Tehran tese a esercitare pressioni sulla comunità internazionale, per ottenere l'ammorbidimento del regime sanzionatorio internazionale a suo carico. "Gli Stati Uniti stanno esaminando i rapporti relativi al sequestro da parte del regime iraniano di una petroliera battente bandiera della Repubblica di Corea", ha dichiarato alla stampa sudcoreana un portavoce del dipartimento di Stato. "Il regime continua a minacciare i diritti e le libertà di navigazione nel Golfo Persico, come parte di un palese tentativo di estorsione ai danni della comunità internazionale", ha accusato il funzionario.La petroliera battente bandiera sudcoreana Hakuk Chemi è stata intercettata e bloccata dal corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) nelle acque del Golfo Persico “per inquinamento ambientale”. Lo ha annunciato ieri, 4 gennaio, la Marina dei Guardiani della rivoluzione iraniana in una nota. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Fars”, vicina ai pasdaran, la nave bloccata è stata trasportata nel porto iraniano di Bandar Abbas per ulteriori indagini.In base ai dati satellitari del sito "Marine Traffic", la nave si trova attualmente al largo del porto di Bandar Abbas, nonostante la rotta indicata dal transponder, che indica come porti di partenza e di arrivo quelli di al Jubail (Arabia Saudita) e di Fujairah (Emirati Arabi Uniti) non preveda scali o passaggi in acque iraniane. La United Kingdom Marine Trade Operations (Ukmto), network della Marina reale britannica specializzato in informazioni riguardanti la navigazione, ha riconosciuto una "interazione" tra una nave mercantile e le autorità iraniane. La Ukmto ha affermato che la nave mercantile ha effettuato un "cambio di rotta" a nord nelle acque territoriali dell'Iran. (Git)