Albania: parlamento approva nomina dei nuovi ministri Esteri e Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento albanese ha votato ieri in una sessione straordinaria le modifiche alla squadra di governo. In base al voto Olta Xhacka passa dall’incarico di ministra della Difesa a quello di titolare del dicastero degli Esteri. Al ministero della Difesa, invece, arriva Niko Peleshi. Il mini rimpasto si è reso necessario in seguito alle dimissioni del ministro degli Esteri facente funzione, Gent Cakaj. Il primo ministro, Edi Rama, al suo posto ha scelto Xhacka, liberando di fatto un incarico di governo al dicastero della Difesa, assegnato ora a Peleshi. (Alt)