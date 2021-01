Libia: vicepresidente Maiteeq avvia consultazioni su budget 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale (Gna), Ahmed Maiteeq, ha discusso con una serie di funzionari del settore finanziario ed economico dello sviluppo del bilancio del governo per l'anno 2021, dopo che la Banca centrale della Libia ha annunciato la parificazione del tasso di cambio del dinaro libico tra est e ovest. Secondo un comunicato ufficiale, infatti, Maiteeq ha incontrato il ministro della Pianificazione “ad interim”, il sottosegretario al ministero dell'Economia e rappresentanti della Banca centrale della Libia. Le parti hanno discusso "della posizione del governo rispetto alla decisione della Banca centrale della Libia per l'anno 2020 in merito al tasso di cambio e alle misure adottate per vendere valuta estera per vari scopi". Si è altresì discusso delle "politiche adottate dai ministeri delle Finanze, dell'Economia e della Pianificazione, per tenere il passo con l'adeguamento del tasso di cambio, compreso il meccanismo per la preparazione delle disposizioni finanziarie per il bilancio 2021 e la velocità della sua attuazione". (Lit)