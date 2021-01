Libia: Al Mishri invita rappresentanti del Gna nel 5+5 a consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli, Khaled Al-Mishri, ha invitato i rappresentanti del Governo di accordo Nazionale libico (Gna) nel Comitato militare congiunto 5+5 a consultarsi continuamente con lui, in merito ai negoziati con le forze di Khalifa Haftar. Secondo quanto riferisce l’emittente con sede a Bengasi “Libya Akhbar”, Al Mishri ha sottolineato, in una riunione con i rappresentanti del Gna nel Comitato militare, l'importanza di non stipulare alcun accordo senza fare riferimento ai leader dei gruppi armati affiliati al Gna. Il leader politico affiliato alla Fratellanza musulmana ha anche rilevato la necessità che i rappresentanti militari forniscano un briefing periodico alla presidenza del Consiglio di Stato su ciò che raggiungono nei colloqui. (Lit)