Bielorussia: opposizione, Lukashenko sta preparando un colpo di stato anticostituzionale

- Con la convocazione dell'Assemblea popolare panbielorussa, Aleksandr Lukashenko sta preparando un colpo di Stato anticostituzionale. Lo ha affermato l’esponente dell’opposizione, Pavel Latushko, sul suo canale Telegram. Secondo Latushko, questa riunione è stata convocata per favorire una riforma costituzionale, che "consoliderà finalmente i rappresentanti istituzionali e i parlamentari come fonti di potere e non il popolo". "Il vero programma dell'Assemblea popolare è accuratamente nascosto. Dalle bocche dei propagandisti e rappresentanti statali si sentono belle parole sui ‘rappresentanti del popolo’ e le loro idee, ma quale cittadino bielorusso ha conferito dei poteri a questi rappresentanti? Secondo la legge ‘sulle assemblee repubblicane e locali’ questi dovrebbero venire eletti. Tuttavia rappresentanti istituzionali e parlamentari si nominano autonomamente aggirando la legge. L’Assemblea popolare è stata costituita grazie a un ordine proveniente dall'alto con un solo scopo: creare un nuovo organo costituzionale progettato per sostituire la voce del popolo", ha detto Latushko. L’esponente dell’opposizione ha esortato a non dimenticare che i bielorussi stanno combattendo non solo contro un dittatore, ma anche contro un sistema dittatoriale. E questa riunione, secondo Latushko, è la più alta forma di dittatura. (segue) (Rum)