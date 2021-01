Francia: ministro Salute, a fine gennaio vaccini anti Covid per persone con più di 75 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha annunciato che a fine gennaio la campagna di vaccinazione anti Covid-19 verrà aperta a tutte le persone con più di 75 anni non residenti in case di riposo. "Si tratta di 5 milioni di persone", ha detto Veran ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". Il ministro ha poi affermato che i vaccini saranno disponibili per i vigili del fuoco e per coloro che forniscono assistenza sanitaria a domicilio con più di 50 anni. "Andremo ad amplificare, accelerare e semplificare la nostra strategia vaccinale", ha detto Veran. (Frp)