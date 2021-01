Usa: Trump tiene comizio in Georgia per sostenere i candidati repubblicani al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto un comizio Dalton, in Georgia, nella serata di ieri, 4 gennaio, per sostenere le candidature al Senato federale dei repubblicani David Perdue e K Loeffler. Durante il comizio, durato circa un'ora e mezzo, il presidente ha ribadito le sue accuse di frode elettorale alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, che a suo dire hanno falsato l'esito della consultazione in Georgia e in altri Stati chiave, dove la vittoria è andata al suo avversario democratico Joe Biden. Trump ha definito le elezioni "truccate", e si è auto-proclamato vincitore delle ultime consultazioni. Proprio ieri, frattanto, il Senato della Georgia ha preso posizione a sostegno di Trump, chiedendo al vicepresidente, Mike Pence- nella sua veste di presidente del Senato - di ritardare la certificazione delle elezioni presidenziali da parte del Congresso federale Usa, in programma domani, 6 gennaio. (segue) (Nys)