Giappone: coronavirus, stop ad accordo per viaggi d'affari con Cina e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende sospendere l'ingresso di cittadini stranieri da 11 Paesi e regioni, incluse Cina e Corea del Sud, attualmente consentito sulla base di accordi per la ripresa dei viaggi d'affari. La decisione giunge in contemporanea con la proclamazione di un nuovo stato di emergenza a Tokyo e nelle prefetture limitrofe, nel tentativo di appiattire la curva dei contagi da coronavirus. Come per lo stato di emergenza, la sospensione dei viaggi d'affari dovrebbe rimanere in vigore per almeno un mese, sino alla fine di gennaio. Tokyo ha già sospeso gli ingressi di cittadini stranieri nel Paese il 28 dicembre, in risposta all'emersione di una nuova variante altamente contagiosa del coronavirus nel Regno Unito. le visite d'affari da 11 Paesi e regioni sono però proseguite come eccezione, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti da Tokyo negli scorsi mesi. (segue) (Git)