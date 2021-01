Giappone: coronavirus, stop ad accordo per viaggi d'affari con Cina e Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, emetterà una nuova dichiarazione di emergenza sanitaria della durata di almeno un mese già a partire da giovedì. 7 gennaio. Lo anticipa la stampa di quel Paese, secondo cui il provvedimento emergenziale prevederà per Tokyo e per le prefetture circostanti una sorta di coprifuoco su base volontaria dalle ore 20.00 e la chiusura anticipata di ristoranti e bar, mentre rimarranno aperte le scuole. Il governo si è attivato in risposta al sensibile aumento dei contagi a Tokyo, e in risposta ad una richiesta esplicita della governatrice di Tokyo, Yuriko Koike. Lo stato di emergenza riguarderà Tokyo e le prefetture limitrofe di Kanagawa, Saitama e Chiba. Il governo giapponese, allora guidato dal premier Shinzo Abe, era già rcorso alla proclamazione dello stato di emergenza dal 7 aprile alla fine di maggio dello scorso anno. (segue) (Git)