Corea del Sud: coronavirus, superata soglia di mille decessi da inizio pandemia

- Il bilancio dei decessi causati dalla pandemia di coroanvirus in Corea del Sud ha superato la soglia di mille persone oggi, 5 gennaio, dopo la conferma di altri 28 morti causati dall'infezione virale nelle ultime 24 ore. La Corea del Sud registra un bilancio giornaliero dei decessi a due cifre dallo scorso 15 dicembre: una accelerazione significativa rispetto ai mesi precedenti, anche se in generale il Paese resta tra quelli che hanno contenuto la pandemia più efficacemente. Le autorità sanitarie sudcoreane hanno segnalato 715 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo della pandemia in Corea del Sud è di 62.979 contagi e 1.007decessi. Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno diagnosticato il 28 dicembre i primi casi della "variante britannica" del coronavirus sul territorio del Paese. La variante britannica del virus è stata diagnosticata a tre persone rientrate da Londra il 22 dicembre scorso, secondo quanto riferito dall'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie della Corea del Sud (Kdca). (segue) (Git)