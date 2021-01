Usa: procuratrice Georgia “non esclude” un’indagine sulla telefonata di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fani Willis, procuratrice con giurisdizione sul distretto di Atlanta, ha affermato che “non è da escludere” l’ipotesi di un’indagine sulla telefonata intercorsa nel fine settimana fra il presidente statunitense, Donald Trump, e il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger. Durante la conversazione l’inquilino della Casa bianca avrebbe fatto pressioni sul funzionario affinché “trovi” i voti sufficienti a ribaltare l'esito delle presidenziali dello scorso 3 novembre. In una dichiarazione ottenuta dall’emittente locale “Wsb-Tv”, ripresa dal quotidiano “The Hill”, Willis ha assicurato che "applicherà la legge senza timore” qualora al suo ufficio arrivi un fascicolo in merito alla telefonata fra Trump e il segretario di Stato. La procuratrice distrettuale ha affermato di aver trovato "inquietanti" le notizie sulla telefonata trapelate nel fine settimana. "Chiunque commetta una violazione della legge nella mia giurisdizione – ha assicurato Willis - sarà ritenuto responsabile”. E ha aggiunto: "Una volta completata l'indagine, la questione sarà gestita dal nostro ufficio sulla base dei fatti e della legge”. E’ stato il quotidiano “Washington Post” a pubblicare l’audio del colloquio fra Trump e Raffensperger, che da parte sua ha respinto l’offensiva affermando di avere “numeri diversi” rispetto a quelli della Casa Bianca e assicurando ancora una volta che il processo elettorale non è stato macchiato da brogli.(Nys)