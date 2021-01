Usa: si dimette il procuratore distrettuale della Georgia Byung J Pak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Byung J Pak, procuratore del Northern District della Georgia, ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico. Lo riferiscono i media Usa, precisando che la decisione arriva dopo che in funzionario era stato citato come un "never-Trumper" durante la telefonata in cui il presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di "trovare" i voti necessari a ribaltare i risultati delle elezioni del 3 novembre scorso. Il passo indietro del procuratore fa seguito alle tensioni innescate dalla pubblicazione, da parte del quotidiano “Washington Post”, dell’audio relativo alla telefonata di Trump al segretario di Stato. Raffensperger, da parte sua, ha respinto l’offensiva affermando di avere “numeri diversi” rispetto a quelli della Casa Bianca e assicurando ancora una volta che il processo elettorale non è stato macchiato da brogli. (Nys)