Usa: Matthew Graviss nominato primo chief data officer del dipartimento di Stato

- Il dipartimento di Stato Usa ha scelto Matthew Graviss, dottore di ricerca e ingegnere di sistema con anni di esperienza al dipartimento per la Sicurezza interna, come primo chief data officer permanente. Lo riferisce una nota del dipartimento. Graviss fa capo a Janice deGarmo, che ha ricoperto il ruolo di vicedirettore dell'Ufficio statale per la strategia e le soluzioni di gestione da metà del 2018 fino a dicembre scorso, quando il dipartimento di Stato l'ha promossa a direttrice dello stesso ufficio. Graviss guiderà gli sforzi per sfruttare i dati come risorsa strategica, una priorità per il governo federale. I prodotti di analisi trasformano i dati in informazioni preziose per indirizzare la politica estera statunitense e gli impegni diplomatici. Graviss ha recentemente lavorato come chief data officer per i servizi di cittadinanza e immigrazione all'interno del dipartimento della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti.(Nys)