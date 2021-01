Usa: arrestato a Washington il leader dei "Proud Boys"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrique Tarrio, leader del gruppo di estrema destra statunitense "Proud Boys", è stato arrestato a Washington lunedì, 4 gennaio. Lo ha confermato la Polizia metropolitana del Distretto di Columbia, dopo l'anticipazione fornita dall'emittente televisiva "Cbs News". Tarrio è stato arrestato sulla base di un mandato relativo alla "distruzione di proprietà", pare per aver strappato dalla facciata di una storica chiesa afroamericana di Washington uno striscione del movimento identitario "Black Lives Matter", anima delle proteste anche violente per i diritti degli afroamericani in corso da mesi nelle maggiori città Usa. La stampa usa sottolinea che l'arresto di Tarrio è giunto appena 48 ore prima della manifestazione programmata a Washington domani, 6 gennaio, dai sostenitori del presidente Donald Trump, per contestare l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso novembre. Secondo fonti di polizia citate da "Cbs NEws", al momento dell'arresto Tarrio aveva con sé due caricatori ad alta capacità per armi da fuoco, banditi a Washington. Tale circostanza potrebbe consentire alle autorità di Washington di bandire Tarrio dalla città. I Proud Boys sono un gruppo di estrema destra descritto dal Southern Povery Law Centre (Splc) come parte della galassia del suprematismo bianco e dei gruppi d’odio. Il gruppo, che ha intentato causa contro l’Splc e contro l’emittente “Cnn” per essere stato caratterizzato come “suprematista bianco” e “neonazista”, è guidato da un afro-cubano, Enrique Tarrio. (Nys)