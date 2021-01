Usa: Trump tiene comizio in Georgia per sostenere i candidati repubblicani al Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana un gruppo bipartisan di parlamentari statunitensi dei partiti Repubblicano e Democratico ha sollecitato a prendere atto dell'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, e rinunciare a contestare in sede congressuale il voto espresso il mese scorso dai grandi elettori in favore del presidente eletto Joe Biden. All'interno del Partito repubblicano, però, si è aperta una profonda frattura tra quanti intendono riconoscere l'esito ufficiale del voto, e i parlamentari che invece intendono contestare formalmente la regolarità delle elezioni, e dunque il voto del collegio elettorale. Senatori repubblicani come Susan Collins, Lisa Murkowski e Mitto Romney, già noti per la loro personale opposizione a Trump, hanno puntato l'indice contro i colleghi che non accettano l'esito del voto, e si sono uniti al comunicato bipartisan congiunto che proclama la "conclusione" del processo elettorale. (segue) (Nys)