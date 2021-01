Usa: Trump tiene comizio in Georgia per sostenere i candidati repubblicani al Senato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una dozzina di senatori repubblicani, incluso Ted Cruz, del Texas, hanno invece annunciato apertamente il loro sostegno ad una mozione che contesta il voto dei grandi elettori in favore di Biden, sulla base delle presunte frodi e irregolarità elettorali che si sarebbero verificate in Stati chiave quali Georgia, Pennsylvania, Michigan e Arizona. I senatori repubblicani in questione, e oltre un centianio di loro colleghi alla Camera, paiono interessati non tanto a ribaltare davvero l'esito del voto - una circostanza mai verificatasi prima, e che richiederebbe il sostegno della maggioranza di entrambe le Camere - quanto piuttosto ad assumere una posizione pubblica a sostegno di quanti contestano l'esito ufficiale delle elezioni, nonostante le decine di cause legali respinte dalla magistratura Usa. (Nys)