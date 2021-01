Giappone: confermata la pena di morte per il "killer di Twitter"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte distrettuale di Tokyo, in Giappone, ha confermato in via definitiva la condanna a morte per il 30enne Takahiro Shirashi, noto come il "killer di Twitter", accusato di aver ucciso nove persone - otto donne e un uomo, di età compresa tra 15 e 26 anni - che avevano espresso tendenze suicide sul social media Twitter. I legali dell'uomo erano ricorsi in appello contro la condanna a morte in primo grado, lo scorso 18 dicembre, ma hanno deciso di ritirare il ricorso tre giorni più tardi. Stando alla documentazione allegata alla sentenza di condanna, datata 15 dicembre, Shirashi contattò le vittime su Twitter le attirò nella propria abitazione, dove abusò sessualmente di loro prima di strangolarle e smembrarle. (Git)