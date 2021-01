Milano: Anpi, addio al poeta Franco Loi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto a Milano Franco Loi, uno dei maggiori poeti italiani del dopoguerra e il maggiore tra quelli in dialetto milanese. Lo comunica in una nota Roberto Cenati, presidente Anpi provinciale di Milano. Franco Loi, quattordicenne all'epoca dell'eccidio nazifascista dei 15 martiri di piazzale Loreto - ricorda la nota dell'Anpi - così rievoca la scena di quei corpi straziati: "Erano tutti abitanti del rione, tra Teodosio e Loreto. Uno con le mani protese davanti alla faccia, come a proteggersi e gridare; un altro con gli occhi stravolti, bianchi, le labbra tumide, dure; e altri ancora con le dita lunghe come rami, e certi colli gialli tra camicie gualcite, magliette spiegazzate. I parenti non potevano onorare i loro morti. Nessun grido, nessun pianto. I fascisti erano lì, giovani e spavaldi. Ogni tanto provavo a distogliere gli occhi, e vedevo quei giovani in camicia nera, che fissavano la gente e sembrava volessero provocare. Ma la gente era immobile, come inchiodata, con gli occhi bassi e le spalle pesanti. Tutto pareva far parte di una scena irreale, completamente separata dall'ampiezza del cielo e di piazzale Loreto, che sotto il sole si allontanava verso viale Monza, viale Padova, via Porpora e quel Titanus imponente del comando nazista". "Ricordo con grande affetto Franco Loi da noi spesso invitato nella ricorrenza del 10 agosto, in piazzale Loreto, a testimoniare, con passione e commozione quel terribile eccidio che la Milano democratica e antifascista non ha mai dimenticato", si legge nella nota del presidente Cenati.(com)