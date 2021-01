Libia: Unsmil, al via riunioni comitati consultivi Foro dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale facente funzione del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, è stata lieta di convocare oggi la prima riunione virtuale del Comitato consultivo (Ac) del Forum per il dialogo politico libico, composto da 18 membri, per discutere il mandato del comitato, i suoi compiti, i risultati attesi e il calendario per il lavoro del comitato. Lo riferisce un comunicato stampa della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Nel suo discorso di apertura, la Williams ha ribadito che il comitato svolgerà un ruolo consultivo e lavorerà per un periodo di due settimane per produrre raccomandazioni concrete per affrontare le differenze emerse sul meccanismo di selezione e le procedure di nomina dell'autorità esecutiva, e per creare consenso tra i membri del Foro di dialogo politico libico. "Ora c'è un chiaro sostegno da parte della comunità internazionale per la pace in Libia", ha osservato la Williams. La rappresentante Onu ha esortato i partecipanti “a cogliere questa opportunità al fine di accelerare la creazione di un'autorità esecutiva unificata e di lavorare insieme per realizzare le aspirazioni del popolo libico". La missione Unsmil ha chiesto ai membri del comitato consultivo di presentare proposte scritte da discutere nella prossima riunione prevista che virtualmente il prossimo 6 gennaio. Su un fronte altrettanto importante, oggi il Comitato legale del Foro di dialogo politico ha tenuto la sua terza sessione virtuale durante la quale un certo numero di membri ha condiviso proposte per accordi costituzionali per le elezioni. Le proposte presentavano una serie di opzioni per facilitare l'attuazione della tabella di marcia concordata dal Foro di dialogo politico nel novembre 2020. Il gruppo elettorale dell'Unsmil ha fornito un briefing che evidenziava la sequenza necessaria e le pietre miliari con scadenze relative agli accordi costituzionali per lo svolgimento delle elezioni nazionali alla data del 24 dicembre 2021. Il Comitato legale ha accettato di riprendere le sue discussioni alla fine di questa settimana, riferisce Unsmil. Il Comitato legale, composto anche da 18 membri del Foro di dialogo politico libico, ha il compito di seguire i lavori della Camera dei rappresentanti e dell'Alto consiglio di Stato in relazione agli accordi costituzionali, e di fornire alle due istituzioni raccomandazioni nel tentativo di raggiungere un accordo su base costituzionale che porti allo svolgimento delle elezioni nazionali il 24 dicembre 2021.(Res)