Energia: ancora nessun consenso tra Paesi Opec+ su aumento produzione petrolifera a febbraio

- I membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello che formano l’alleanza nota come Opec+ non hanno raggiunto un consenso sul livello di produzione da mantenere a febbraio, nella loro riunione mensile odierna, e hanno deciso di proseguire gli incontri in formato virtuale domani. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Come ha affermato oggi il ministro iraniano del Petrolio, Bijan Zangeneh, l'alleanza sta discutendo due opzioni: aumentare la produzione di petrolio a febbraio di altri 500.000 barili al giorno oppure mantenere i parametri di gennaio. Fonti di “Ria Novosti” riferiscono che la maggior parte dei Paesi sostiene il mantenimento degli attuali termini dell'accordo Opec+, tra cui Emirati Arabi Uniti, Iraq, Nigeria, Kuwait, Malesia, Oman e, in particolare, l’Arabia Saudita. La Russia sarebbe invece favorevole a un aumento della produzione di petrolio a febbraio di 500mila barili al giorno. La sua posizione, in particolare, è stata sostenuta dal Kazakistan durante la riunione.(Rum)